Conselho de Disciplina instaura processo disciplinar a Pepe após queixa do Sporting

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou, esta quinta-feira, que instaurou um processo disciplinar a Pepe. A decisão tem por base a atuação do jogador do FC Porto no clássico frente ao Sporting, no passado dia 11 de setembro.

A abertura do processo deve-se à "participação disciplinar efetuada pelo Sporting", que "tem por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal Bwin". Em causa está um lance entre Pepe e Sebastián Coates, na primeira parte do jogo.

"O processo foi enviado, dia 21 de setembro de 2021, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", lê-se na nota oficial publicada no site da FPF.