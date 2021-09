Reaberta circulação de trânsito na Avenida Fontes Pereira de Melo em Lisboa

A Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa já se encontra reaberta ao trânsito, depois de terem sido realizadas obras na via, devido ao abatimento do pavimento há cerca de uma semana.

“Tendo sido concluídas as obras de reparação de um coletor e da infraestrutura rodoviária, a circulação do trânsito automóvel na Avenida Fontes Pereira de Melo, no sentido Marquês de Pombal - Saldanha, encontra-se totalmente restabelecida desde as 19h00 de quinta-feira, dia 23”, lê-se no comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, a que o Nascer do Sol teve acesso.

Recorde-se que a circulação foi cortada no dia 18 de setembro, na sequência do aparecimento de um buraco de grandes dimensões, devido ao abatimento do piso.