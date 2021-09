FBI emite mandado de detenção para Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito

O FBI emitiu, esta quarta-feira, um mandado de detenção em nome de Brian Laundrie, noivo de Gabby Petito.

“Em 22 de setembro de 2021, o Tribunal Distrital de Wyoming, nos Estados Unidos, emitiu um mandado federal de prisão para Brian Christopher Laundrie, após uma acusação do Júri Federal, relacionada com as atividades do Sr. Laundrie após a morte de Gabrielle Petito”, lê-se numa publicação partilhada no Twitter.

“Enquanto este mandado permite às autoridades deterem o Sr. Laundrie, o FBI e os nossos parceiros em todo o país continuam a investigar os factos e as circunstâncias do homicídio da menina Petito. Pedimos a quem conheça o papel do Sr. Laundrie neste assunto ou onde este se encontra que contacte o FBI”, apela.

Recorde-se que Gabby e Brian partiram, em julho, para uma viagem pelos Estados Unidos numa carrinha convertida. No final de agosto a jovem deixou de publicar conteúdos nas redes sociais e de contactar a família. No dia 1 de setembro, Brian voltou para a casa, na Florida, sozinho e sem dar explicações sobre o paradeiro da jovem.

O desaparecimento de Gabby foi reportado às autoridades pela família a 11 de setembro e Brian encontra-se em parte incerta desde dia 14.

Na terça-feira, as autoridades confirmaram que um corpo encontrado no Parque Nacional de Wyoming, nos EUA, era mesmo o da jovem de 22 anos, e que o caso se trata de um homicídio.