As creches: será que os nossos filhos foram engolidos?

Muitas creches querem que as crianças usem a máscara e de forma descontrolada o álcool-gel. Como é que crianças desta idade que estão sempre a ir com as mãos a todo o sítio podem ter esse tipo de controlo? Vou relatar o que se passa em algumas creches. Choros, berros e desespero.





Vou apenas falar sobre o facto das centenas de pais que não podem ver como estão os seus filhos bebés quando os entregam e eles ficam a chorar desalmadamente, sendo alguns entregues pela primeira vez, outros pela segunda vez, pergunto qual será o trauma emocional para estás crianças e para estes pais? Fora o facto de não saberem, como é que os seus filhos estão a ser tratados e em que condições. Ao invés disso vou recebendo relatos completamente arrepiantes de mães que mandam de umas para as outras, contando que deixam os seus filhos completamente desamparados e a chorar desesperados, outras dizem que os filhos têm de ir sem fralda por orientações da creche, obrigando-as assim a fazer um desfralde forçado. Em outros casos, os bebés são proibidos de fazer a sesta, essencial para o seu bem estar físico e mental. A verdade é que os pais, não sabem que tipo de abusos se passam com os seus filhos a não ser que sejam completamente evidentes, pois não podem lá entrar! Os bebés não falam, é mais ou menos como nos lares de idosos, muitos abusos estão por reportar. No entanto, estes pais querem ver estas situações esclarecidas. Não querem ver os seus filhos a virem com chichi pelas pernas abaixo, completamente encharcados e ainda saberem que tiveram de castigo e estão com pânico da creche. E não querem deixá-los praticamente num estado de rompimento de elo simbiótico entre mãe e filho, e a relação entre pai e filho.

Muitas destas creches que aceitam crianças até aos 5 anos, querem que as mesmas ou coagem as mesmas a usarem a máscara e de forma descontrolada o álcool gel. Como é que crianças desta idade que estão sempre a ir com as mãos a todo o sítio podem ter esse tipo de controlo?

É verdade que a população toda a partir dos 12 anos já recebeu a primeira vacina ou foi completamente vacinada e por isso os jovens andam de forma desenfreada em Lisboa em ajuntamentos aos milhares de cada vez, muitas das quais em confrontos, mas não pode existir este comportamento para com bebés e crianças tão pequenas, pois não fazemos ideia em que creches é que estão também a existir situações de negligência grave ou maus tratos, em que é dado o aval para que os pais fiquem na porta, visto que todo o poder passa para o outro lado, e estamos a falar de bebés que ainda não se podem queixar e de crianças também ainda muito pequenas!

O desespero que vejo nestes pais é tão grande que de facto existem muitos relatos de retirarem as crianças às mães como se fossem gado! E isso não pode acontecer. Não podemos ter creches que não garantam aos pais o bem estar dos seus filhos! Jamais! Temos de acabar com isto da forma mais rápida possível! Apesar de não serem todas, não pode ser nem uma, nem duas.