Sul fustigado pelas chuvas

O início do outono, que arrancou na quarta-feira, ficou marcado, a Sul, por chuvas fortes. No Algarve houve lojas inundadas, sobretudo na zona de Monte Gordo e Vila Real de Santo António.

Na quinta-feira, mais de 1.100 alunos e professores da Escola Básica Mário Beirão, em Beja, não tiveram aulas devido a estragos provocados pelas chuvas. A situação foi agravada pelo facto de a escola estar em obras e não ter coberturas.

Já na via pública, a chuva deixou as ruas da cidade alagadas, vias cortadas e carros imobilizados na água, com moradores e comerciantes a tentar retirar água de casas e lojas, noticiou a agência Lusa. Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, a zona urbana de Vila Real de Santo António constituiu a área mais atingida – juntamente com as localidades de Altura e Monte Gordo –, tendo sido registadas 41 ocorrências.

O mau tempo que se fez sentir teve origem numa bolsa de ar frio em altura que se deslocou de Espanha - onde as chuvas fortes deixaram um rasto de destruição, nomeadamente, em Huelva - para Portugal Continental, provocando instabilidade e aguaceiros localmente fortes.

Temperaturas máximas entre os 20 e os 25 graus

Ainda que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) preveja a melhoria das condições climatéricas na região Sul, no fim de semana, avizinham-se períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, sobretudo de manhã.

Nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, fazer-se-á sentir precipitação e será mais intensa e eventualmente acompanhada de trovoada no dia das eleições. No domingo, registarão muita nebulosidade e alguns períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos, que serão mais frequentes no litoral e até ao fim da manhã, principalmente, no Minho e Douro Litoral.

Por outro lado, o vento não será muito significativo ou será fraco a moderado do quadrante sul, quer no sábado quer no domingo, enquanto as máximas deverão variar entre os 20 e os 25 graus em quase todo o território, com valores ligeiramente inferiores nas serras do nordeste transmontano e da Beira Alta. As temperaturas mínimas andarão entre os 12 e os 15 graus, mas prevê-se que sejam mais baixas no nordeste transmontano e na Beira Interior.