SEF detém em Portimão homem procurado pela Interpol

Foram detidos mais dois estrangeiros com cartões de identidade, que seriam falsificados.





O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, em Portimão, um cidadão estrangeiro, de 28 anos, sob o qual pendia um mandado de captura internacional emitido pela Interpol com vista à sua extradição, para cumprimento de pena por crime de roubo.

“Após diligências desenvolvidas pelo SEF, tendentes à sua localização, o cidadão estrangeiro acabou por ser detetado e detido para cumprimento dos inerentes preceitos legais em conformidade com a lei nacional, nomeadamente apresentação ao Tribunal da Relação de Évora, onde lhe foi determinada a sua condução ao Estabelecimento Prisional de Lisboa, local onde aguardará os ulteriores termos do processo de extradição”, lê-se num comunicado do SEF.

Na sexta-feira, o SEF também deteve outro cidadão estrangeiro no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, quando este tentava embarcar num voo com destino a Manchester.

Foi ainda detido um terceiro indivíduo estrangeiro, no aeroporto de Lisboa, que tentava embarcar num voo com destino a Stansted, Londres.

Segundo as autoridades, ambos os detidos tinham cartões de identidade italianos, que apresentavam fortes indícios de contrafação.

Serão presentes no Tribunal da Comarca respetiva para validação da detenção e aplicação de medidas de coação.