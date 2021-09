Marcelo: "Votar amanhã é mais importante do que nunca"

Marcelo Rebelo de Sousa dirigiu, este sábado véspera de eleições autárquicas, uma mensagem a todos os cidadãos, sublinhando a importância da ida às urnas, numa altura em que existem três crises ao mesmo tempo, “a da pandemia, a da economia e a da sociedade".

"Até ao início de maio, vivíamos em estado de emergência. Em junho, em estado de calamidade. As restrições permaneciam quando as eleições foram convocadas, em julho, e as candidaturas apresentadas, em agosto. E muitas dessas restrições duraram até à própria campanha eleitoral, em setembro", afirmou o chefe de Estado.

O Presidente da República quis deixar uma palavra de apreço aos protagonistas do governo local, salientando o seu papel durante a pandemia. Os autarcas "foram excecionais a acorrer a casos dramáticos, tantas vezes sem meios, sem tempo, para tamanhas urgências. Em casas, em lares, em escolas, em locais de trabalho e em unidades de saúde", disse. "É isto ser-se autarca. E, ser-se autarca, numa crise, na saúde, na economia e na sociedade", sublinhou.

A terminar, Marcelo deixou um apelo à ida dos portugueses nas urnas: "Votar amanhã é mais importante do que nunca. É um redobrado dever de consciência. Por memória deste ano e meio que não esqueceremos".