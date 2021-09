Mais de 49 mil alunos colocados no Ensino Superior. Acima de 80% entraram numa das três primeiras opções

Os resultados das candidaturas à primeira fase do acesso ao ensino superior já são conhecidos, tendo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior divulgado as notas do último classificado em cada curso, normalmente chamadas de médias de entrada.

Estão desde já colocados um total de 49.452 novos estudantes na 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso para o ano letivo 2021-2022 no ensino superior público. Mais de 80% desses estudantes foram colocados numa das suas três primeiras opções de candidatura.

O total de colacados é o segundo maior número dos últimos 30 anos, sublinha a tutela.

Cerca de 4.900 novos estudantes colocados nos cursos com maior concentração de melhores alunos, aumentando cerca de 7% face ao ano anterior nesses ciclos de estudo, quando tinham sido colocados 4554 novos estudantes nesses cursos.

A Direção-Geral do Ensino Superior estima que se inscrevam no ano letivo que agora se inicia mais de 100 mil novos estudantes, dos quais mais de 82 mil no ensino superior público, o que inclui cerca 51 mil colocados quando concluídas as três fases do Concurso Nacional de Acesso; cerca de 31 mil estudantes por outras vias de ingresso no ensino superior público, incluindo cerca de 8 mil estudantes em formações curtas de âmbito superior e cerca de 19 mil estudantes que ingressarão no ensino superior privado.