27 de setembro 2021

EM DIRETO: Costa admite que eventual derrota em Lisboa lhe traria "uma tristeza particular"

António Costa na sua qualidade de secretário-geral do PS reagiu aos resultados já apurados, sublinhando que os portugueses renovaram a confiança no partido e que o PS “continua a ser o maior partido autárquico nacional com a terceira vitória eleitoral”. No entanto, questionado sobre a câmara da capital, cujos resultados ainda não foram apurados, disse: "Uma eventual derrota em Lisboa é uma derrota que penaliza qualquer partido". E acrescentou que significaria para si "uma tristeza particular”.