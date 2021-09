Cantor Nego do Borel investigado por alegada violação em reality show

O cantor brasileiro Nego do Borel está a ser investigado pela Polícia Civil por suspeitas de violação num reality show. Segundo a imprensa brasileira, o caso ocorreu durante a madrugada de sábado, no programa ‘A fazenda’.

Leno Maycon Viana Gomes, de 29 anos, conhecido pelo nome ‘Nego do Borel’, está acusado de ter forçado sexualmente a modelo Dayane Mello, que estaria demasiado embriagada.

A polícia brasileira confirmou que “o caso foi registado pela Delegacia de Itapecerica da Serra” e que “outros detalhes serão preservados a fim de garantir a autonomia do trabalho policial”.

Segundo as imagens transmitidas pelo canal Record, a modelo foi vista a deitar-se com o cantor numa cama. Outros concorrentes alertaram o artista para o facto de Dayane Mello estar “tão embriagada que não conseguia sequer trocar de roupa sozinha” e que este se deveria afastar “para não dar problema”.

Já debaixo das mantas, é possível ouvir a modelo a pedir a Nego do Borel para “parar”.

Após as acusações, o cantor foi expulso do programa. Nós da equipe do cantor Nego do Borel informamos oficialmente a saída do cantor do Reality “A Fazenda”. É muito triste conviver num mundo em que tudo que você faz seja julgado e interpretado com base no que acreditam que você seja e não quem você é de verdade. Lamentamos que assim como aqui fora o cantor tenha sido julgado desta forma dentro do reality, no qual em alguns poucos momentos conseguiu se divertir sem todos esse olhares e apontamentos que o cercam. E se comprime em junto com a sua equipe jurídica, provar mais uma vez toda a sua inocência. Nós também agradecemos o apoio que ele vem recebendo de todos os seus fãs e pedimos a imprensa para que aguarde pronunciamento oficial, que acontecerá em breve., lê-se em comunicado.