Coreia do Sul vai dar terceira dose da vacina contra a covid-19

Kim Boo-kyum, primeiro-ministro sul-coreano, revelou na manhã de domingo que o país vai, nos próximos meses, avançar com a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19. As datas exatas da administração desta terceira dose serão anunciadas na próxima segunda-feira

Pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde serão os primeiros a ser inoculados com esta dose de reforço, anunciou o primeiro-ministro, que tornou público também que o seu Executivo pretende, para além de aplicar a terceira dose da vacina, encurtar o atual espaço de tempo aplicado entre a primeira e a segunda dose.

Segundo a Agência de Prevenção e Controle de Doenças Infecciosas (KDCA), 45,2% da população sul-coreana já foi inoculada com as duas doses, enquanto 74,1% da mesma foi inoculada, pelo menos, com a primeira dose. O Governo do país prevê que mais de 70% da mesma população esteja vacinada com as duas doses até ao final de outubro.

A Coreia do Sul está num novo pico de contágios, contabilizando, no último sábado, 3.272 infetados, o númeo mais elevado desde o início da pandemia, que os especialistas acusam é resultado das novas variantes do vírus, e do período de férias.

Kim Boo-kyum considerou a situação como sendo "muito grave”, e deixou claro que as próximas semanas serão fulcrais para começar a pensar no plano de regresso "à vida normal".

Desde o início da pandemia de covid-19, a Coreia do Sul contabilizou 300.000 infetados e 2.450 mortes.