Rui Rio. "Não é o povo a votar em políticos, é o povo a votar no povo"

O presidente do PSD, Rui Rio, sublinhou que este é “um dia importante para todos os portugueses” e apelou à votação, alegando que são os autarcas que “tomam decisões importantes” para a “qualidade de vida do dia a dia”.

"É um dia importante para todos os portugueses, porque os autarcas tomam todos os dias decisões que são muito importantes para a nossa qualidade de vida do dia a dia. Se temos o jardim arranjado, se temos uma cidade equilibrada do ponto de vista urbanístico, se temos atividade cultural ou não, se o trânsito flui ou não, se temos mobilidade ou não, tudo isto são decisões que são tomadas ao nível autárquico e que são muito importantes para o nosso quotidiano", disse á saída da Escola de Massarelos, no Porto, onde exerceu o direito de voto.

"São eleições em que o povo vota no povo, estamos a votar para juntas de freguesia, para assembleias municipais e para câmaras municipais, algumas muito pequeninas, portanto, não é o povo a votar em políticos, é o povo a votar no povo", acrescentou.

O líder dos sociais-democratas criticou ainda a abstenção. “Se não se gosta de ninguém, vota-se em branco, uma pessoa abster-se é dizer que é contra e democracia e contra as eleições”, frisou.