Inês de Sousa Real admite que este poderá ser "um dia histórico para o PAN"

A porta-voz partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), Inês de Sousa Real, considerou que as eleições autárquicas serão “históricas” para o partido.

"Estamos muito confiantes. Achamos que hoje vai ser um dia histórico para o PAN e que vamos, finalmente, ter a oportunidade de ter uma vereação e de pôr em prática aquilo que tem sido o ideário do PAN. [...] Hoje será uma viragem para a vida autárquica do partido", afirmou depois de exercer o seu direito de voto, na Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Telheiras, na freguesia do Lumiar, em Lisboa.

A líder do PAN espera ainda que seja possível combater a abstenção “de forma mais considerável” e destacou “a importância do poder local”.

"Independentemente do partido político, saiam à rua e votem porque foi uma conquista muito importante para a nossa democracia e é um dever de todas e de todos combatermos a abstenção", acrescentou.