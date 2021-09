CNE já recebeu cerca de 400 queixas, considerando este número normal

As eleições autárquicas decorrem normalmente, sem boicotes e com um número de queixas habitual, explicou, em declarações à agência Lusa, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Segundo a mesma fonte, por volta das 16h não se verificavam boicotes, mas havia cerca de 400 queixas, que considerou normal para um dia eleitoral.

É de lembrar que, no passado mês de janeiro, entre outras, a CNE recebeu várias reclamações de cidadãos que não puderam votar queixando-se de informações incompletas sobre os prazos para a inscrição no voto antecipado em confinamento para as eleições presidenciais.