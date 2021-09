Vulcão Cumbre Vieja deixou de expelir lava

Atividade foi a mais baixa da última semana, mas as autoridades alertam que a situação pode mudar rapidamente.





A atividade do vulcão Cumbre Vieje, em La Palma, nas Canárias, está praticamente parada, avançam as autoridades. No entanto, a situação pode “mudar rapidamente”.

"A atividade foi notavelmente reduzida nas últimas horas em La Palma", explicou, esta segunda-feira, o Instituto de Geociências de Madrid. "Temos de estar muito atentos à sua evolução porque o cenário pode mudar rapidamente".

Segundo especialistas, citados pelo jornal espanhol El Mundo, o vulcão poderá estar a recarregar magma ou poderá estar mesmo algo a bloquear a sua saída. A interrupção da atividade vulcânica é a “menos provável” para justificar o porquê de o vulcão ter deixado de emitir lava.

No domingo, o fluxo de lava encontrava-se a 1.600 metros da linha costeira, pelo que as autoridades locais esperavam que atingisse o mar esta segunda-feira. Foi decretado confinamento obrigatório em quatro localidades para evitar o risco de inalação de gases tóxicos.

A lava do vulcão, que está ativo desde o dia 19 de setembro, já destruiu 500 edifícios ao longo de 212 hectares. Não há registo de mortos ou feridos.