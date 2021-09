"Sou um homem de consensos". Carlos Moedas cumpre primeira promessa eleitoral

Carlos Moedas, eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas de domingo, cumpre, esta segunda-feira, a primeira promessa da campanha eleitoral, ao almoçar com os funcionários de higiene urbana do concelho no refeitório municipal dos Olivais.

Moedas explicou, aos jornalistas, que esta é “uma promessa importante” feita a trabalhadores que se sentiam “abandonados”. "Por isso vim aqui hoje, porque lhes prometi. Na sexta-feira disse-lhes: 'Se eu ganhar, venho cá'", contou.

"O sinal é ouvir as pessoas. É trabalhar com as pessoas. Eu sou um homem de consensos, sou um homem que gosta de incluir as pessoas nas decisões", acrescentou.

O encontro com os funcionários tem como objetivo começar a "trabalhar para encontrar soluções para aquilo que são os grandes problemas que hoje se vivem".