Lena Dunham casa-se com o músico Luis Felber

A atriz Lena Dunham e o músico Luis Felber, ambos de 35 anos, casaram-se durante este fim de semana. A notícia é avançada pela revista People.

No domingo, o músico suscitou a curiosidade dos fãs ao partilhar a música ‘This Will Be Our Year’ dos The Zombies. No entanto, nenhum dos representantes de Dunham, criadora e protagonista da série ‘Girls’, quis comentar.

O relacionamento foi tornado público no passado mês de abril durante uma entrevista da atriz ao The New York Times. “Já passaram alguns meses. Sinto-me realmente sortuda”, disse na altura.