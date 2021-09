Portugal está com média de casos e de mortes por covid-19 abaixo dos valores europeus

Segundo as estatísticas do site Our World in Data, Portugal está no 19.º lugar entre os 27 países da UE em ambas as médias: 68 casos diários e 0,6 óbitos por milhão de habitantes na última semana.





Portugal é um dos países da União Europeia (UE) com os números de casos diários de covid-19 e de mortes abaixo da média da zona comunitária, estando no 19.º lugar entre os 27 países da UE.

Segundo as estatísticas do site Our World in Data, Portugal tem uma média diária de 68 casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias, enquanto a média europeia ronda os 102. Porém, o nosso país está ligeiramente afastado do atual valor da média mundial, que se situa nos 59.

Os países da UE que apresentam uma média elevada de casos diários são Lituânia (512), Eslovénia (425), Estónia (405), Roménia (339) e Letónia (323). Dentro destes valores também está o ex-membro da UE, o Reino Unido ao diagnosticar uma média de 493 infeções.

Já na restante parte do mundo, entre países com mais de um milhão de habitantes, a República Dominicana está com uma média maior (1.060 novos casos diários), seguida da Sérvia (952), Mongólia (719), Cuba (666) e Israel (618).

Quanto à média de mortes diárias por milhão de habitantes na última semana, Portugal também se encontra no 19.º lugar entre os 27 estados-membros, tendo uma média de 0,6 óbitos. A média a nível europeu está nos 1,3 e mundial nos 1,02.

Nos outros países com mais de um milhão de habitantes, a República Dominicana está com uma média maior (13,8), seguida da Geórgia (9,9), Bósnia e Herzegovina (9,5), Bulgária e Macedónia do Norte (9,1).