França. Emmanuel Macron atingido (mais uma vez) com um ovo na cabeça

O presidente francês Emmanuel Macron foi esta segunda-feira atingido com um ovo na cabeça enquanto participava num evento público, em Lyon, França. As motivações por detrás deste episódio são uma incógnita.

O “ovo saltou do ombro do Macron e rebentou mesmo à minha frente”, descreve Florence Lago, jornalista da Lyon Mag, à CNN. O vídeo foi partilhado na conta do Twitter.

"O Presidente andou por aí durante duas horas, foi calorosamente recebido e tudo estava calmo. Não há nada a dizer sobre isto porque não perturbou a sua caminhada”, explica um porta-voz do Palácio dos Elísios, residência oficial do Presidente da República.

Não foi a primeira vez que Macron foi alvejado com um ovo: já em 2017, quando ainda era candidato à presidência, um ovo para si projetado partiu-se na sua cabeça. Mas para além de ovos, Macron foi em junho esbofeteado no meio de uma multidão durante uma visita ao sudoeste de França.