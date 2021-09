Portugal bate Espanha e apura-se para meias-finais do Mundial de Futsal

A seleção portuguesa venceu a congénere espanhola por 4-2 e confirma assim a sua presença nas meias-finais do campeonato do mundo de futsal, esta segunda-feira.

Com um primeiro tempo sem golos, a seleção espanhola entrou com todo o gás no segundo e marcou apenas num minuto dois golos da autoria de Adolfo e Adri.

A equipa das quinas não se deixou ficar e respondeu à eficácia dos vizinhos ibéricos com lances de André Coelho e Zicky, que contribuíram para a igualdade no marcador antes do apito final.

E foi no prolongamento que a seleção portuguesa conseguiu fazer uma reviravolta no marcador com um autogolo de Raya, que tentou cortar um passe de Ricardinho, e outro golo de Pany Varela.

Portugal vê-se na capital lituana de Vilnius como um dos apurados para as meias-finais do campeonato do mundo de futsal, ficando agora à espera do resultado da partida entre Irão e Cazaquistão – que se realiza hoje às 18h – para saber qual será o próximo adversário, confronto marcado para a próxima quinta-feira.

Já na quarta-feira, Brasil e Argentina vão disputar um lugar para a desejada final da competição.