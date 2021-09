Número de recuperados mais do que duplicou face ao de casos diários de covid-19 nas últimas 24 horas

O número de internados desceu para a casa dos 300. As sete mortes ocorreram em Lisboa, Norte e Algarve – dois óbitos por cada região – e no Centro apenas uma.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 600 casos do novo coronavírus e sete óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. O número de recuperados mais do que duplicou em relação ao de casos diários e a quantidade de internados desceu para a casa dos 300.

Lisboa e Vale do Tejo registou 189 infeções de covid-19 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 183, o Centro com 69, Alentejo e o Algarve com 59. No arquipélago dos Açores há 21 novos casos e na Madeira 20.

As sete mortes ocorreram em Lisboa, Norte e Algarve – dois óbitos por cada região – e no Centro apenas uma.

O número de internamentos diminuiu e agora há 399 pessoas com sintomas da covid-19 internados nos hospitais portugueses, menos 21 face a ontem. Quanto aos doentes graves, também registou-se uma descida: há 74 pessoas em UCI, menos cinco do que na véspera.

Mais de 1.331 pessoas recuperaram da doença, cerca de mais do dobro em relação ao número de novas infeções. O total de recuperados desde o início da pandemia está nos 1.019.266.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.067.775 casos de SARS-CoV-2, 30.547 dos quais permanecem ativos – menos 738 – e 17.962 não resistiram. Atualmente, as autoridades de saúde têm 27.391 contactos em vigilância, menos 454.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem. Portugal tem uma incidência de 111,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e no território continental de 113,5. Já o RT é de 0,85 em Portugal e de 0,84 quando analisado apenas o continente.

Consulte aqui o boletim da DGS