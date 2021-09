Drew Barrymore explica o porquê de manter filhas afastadas das redes socais

Drew Barrymore admitiu ser uma mãe muito atenta ao uso das redes sociais com as filhas e ainda a forma como elas as exploram.

Numa entrevista ao podcast Armchair Expert de Dax Shepard e Monica Padman, a atriz de 46 anos disse que prefere manter as filhas Olive, de nove anos, e Frankie, de sete, afastadas das redes sociais, sem as expor no seu Instagram.

"Quero que sejam crianças. Não ponho as minhas filhas nas redes sociais, sou muito rígida com isso", frisou Barrymore.

Drew, que começou a sua carreira em Hollywood aos seis anos no filme E.T de Steven Spielberg, contou ainda que as filhas adoram redes sociais, nomeadamente o TikTok, porém não permite a utilização sem a sua supervisão.