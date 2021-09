CP perdeu "o melhor presidente que teve em toda a sua história"

Nuno Freitas vai abandonar o cargo no final de setembro, três meses antes do final do mandato.





O ministro das Infraestruturas e da Habitação afirmou que a CP perdeu o melhor presidente de sempre, mas garantiu que compreende a saída de Nuno Freitas, alegadamente devido a problemas burocráticos que dificultam a gestão da empresa. “Nuno Freitas estava a liderar uma revolução na CP, a fazer um trabalho extraordinário, a permitir que o Estado poupasse milhões de euros com a recuperação de material que nós estávamos a fazer. É uma grande perda para a CP, uma grande perda para mim, é uma grande perda para o Estado português”, disse Pedro Nuno Santos, após a cerimónia de consignação das empreitadas de modernização da ligação entre Sines e a Linha do Sul, no valor de 28 milhões de euros, e da Linha da Beira Alta, no valor de 68 milhões de euros, que decorreu nas instalações da Infraestruturas de Portugal, em Almada, no distrito de Setúbal.

Questionado sobre a origem das dificuldades na gestão da CP, Pedro Nuno Santos assegurou que se dependesse dele o problema estava resolvido, mas, pelo que disse, tudo indica que o problema maior poderá estar na demora das respostas à empresa por parte do Ministério das Finanças. “Se dependesse de mim o problema estava resolvido. Tínhamos um plano Atividades e Orçamento aprovado em tempo, a empresa não esperava meses para conseguir autorização para fazer as compras que são fundamentais para o seu funcionamento, não tínhamos uma dívida histórica, com a dimensão que ela tem, durante tanto tempo sem a resolver”, disse.

Em relação às preocupações manifestadas pelos trabalhadores da CP, Pedro Nuno Santos garantiu que vai continuar a lutar pela ferrovia. “A minha luta pela ferrovia e pela CP vai continuar. Nós estamos a fazer um grande trabalho na CP e isso não é escamoteado, nem é reduzido, pela saída do presidente da CP. Nós vamos continuar a ter uma grande administração à frente da CP e vamos continuar a fazer a revolução a que todos portugueses estão a assistir. Essa revolução na CP continuará a ser liderada por mim”, salientou.

E deixou uma garantia: “Se há coisa que os trabalhadores da CP sabem todos é que eu estou atento, e que estou ao lado deles. Nós trabalhamos todos os dias, eu trabalho todos os dias, para conseguir que a CP possa funcionar como uma empresa a sério e não um departamento da administração pública. Esse é o trabalho de todos os dias. É um trabalho duro, é um trabalho difícil, mas eu faço-o”.

Recorde-se que Nuno Freitas vai abandonar o cargo no final de setembro, três meses antes do final do mandato, após ter pedido à tutela a antecipação da sua saída. A liderança da empresa vai ser assegurada pelo vice-presidente, Pedro Moreira, “até nova nomeação por parte do Governo”.