FC Porto sofre goleada e continua sem conseguir ganhar frente ao Liverpool

O Futebol Clube do Porto, que festeja esta terça-feira 128 anos, perdeu por 1-5 contra o Liverpool, num jogo a contar para 2.ª jornada da frase de grupos da Liga dos Campeões, disputado no Estádio do Dragão. Os ‘dragões’ continuam sem conseguir a equipa inglesa: ao longo de nove jogos oficiais sofreram seis derrotas e empataram três vezes.

Mohamed Salah inaugurou o marcador aos 18 minutos e Sadio Mané fez o 2-0 pouco antes do fim da primeira parte, ao minuto 45.

Já na segunda parte, Mohamed Salah voltou a repetir a proeza ao minuto 60.

Os ‘dragões’ conseguiram reduzir a diferença aos 74’, pelos pés Mehdi Taremi, mas três minutos depois, aos 77’, Roberto Firmino fazia o 4-1, e aos 81’, o 5-1.

O FC Porto soma apenas um ponto em dois jogos e está no último lugar do grupo B da Liga dos Campeões. Na liderança está o Liverpool, com seis pontos.