Sporting volta a perder na Liga dos Campeões (1-0)

O Sporting Clube de Portugal voltou a perder na Liga dos Campeões. Os ‘leões’ enfrentaram, esta terça-feira, o Borussia Dortmund num jogo a contar para a segunda jornada da frase de grupos, e perderam por 1-0.

A equipa alemã inaugurou o marcador aos 37 minutos, com um golo do avançado neerlandês Donyell Malen, e o resultado manteve-se até ao final da partida.

De realçar que o Sporting voltou esta temporada à competição europeia, depois de ter falhado as últimas edições. Contudo, estreou-se a perder por 5-1 contra o Ajax, num jogo disputado em casa.

A equipa portuguesa está no último lugar do Grupo C com zero pontos, tal como o turco Besiktas. O Dortmunt e o Ajax lideram com seis pontos.