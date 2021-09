Refinarias da Galp

por Pedro d'Anunciação

Não me compete defender Costa, mas não me parece tão disparatado o que ele disse sobre o encerramento da Refinaria de Matosinhos.

Evidentemente, estamos numa época em que a acção pró-climática nos obriga a optar por energias mais verdes, mas pede-se que isso seja feito com alguma humanidade, e dando formação aos trabalhadores para trabalharem noutras áreas – a não ser que não o queiram, e nesse caso não haverá mais que falar.

Claro que o Governo tem obrigação de levar as empresas a fazê-lo de acordo com as suas convicções, e no caso do PS espera-se um grande intervencionismo do Estado.

Compreendo que os liberais estejam contra, por serem precisamente liberais (o que me está vedado por diversos motivos, incluindo o religioso). Os outros partidos parece-me que criticaram mais Costa por se estar em campanha eleitoral, e por defenderem o intervencionismo mais claro do Estado.

Ainda bem que a UE se pronunciou também favoravelmente ao intervencionismo, dispondo-se até a pagar reconversões, na Cimeira Social organizada pela presidência portuguesa.