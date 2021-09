Especialista em realeza acusa Harry e Meghan Markle de hipocrisia após viagem pelos EUA

A forma como os duques de Sussex se deslocaram até à Califórnia está a causar uma nova onda de críticas sobre a atitude do casal.

Harry e Meghan alugaram um jato privado – conhecido por maiores emissões de carbono do que os aviões comerciais – para fazer uma viagem de Nova Iorque ate à Califórnia.

Os duques estiveram em Nova Iorque para marcarem presença no evento Global Citizen Live, que tem como principal missão consciencializar as pessoas para o impacto das mudanças climáticas, e no qual se sublinhou a necessidade urgente dos Estados Unidos adotarem outras medidas para a proteção da natureza, segundo indica o jornal britânico The Sun.

"Acho que é uma hipocrisia. Tenho a certeza que havia muitos voos disponíveis", afirmou o especialista em realeza britânica Penny Junor.

"Não percebo porque se estão a comportar como se fossem estrelas. O pai dele ficou conhecido por andar em voos comerciais. O irmão dele também os apanha. Estão a dar um tiro no pé ao andar nestes voos privados", frisou.