Chrissy Teigen partilha fotografia única para homenagear filho que perdeu há um ano

Chrissy Teigen partilhou, esta quarta-feira, uma fotografia nunca divulgada para homenagear o filho Jack que perdeu ainda durante a gravidez.

“Há um ano senti a maior dor que jamais poderia imaginar que me mostrou que podia sobreviver a qualquer coisa, mesmo que não quisesse", disse a modelo na descrição da fotografia publicada no Instagram.

A imagem retrata Teigen em lágrimas numa cama de hospital com o marido e cantor John Legend ao seu lado a confortá-la. A modelo revelou a perda do bebé em outubro do ano passado.

"Não pude cuidar de ti, mas tu vieste e foste para que eu me amasse e cuidasse de mim, porque os nossos corpos são preciosos e a vida é um milagre", assinalou Chrissy, ao admitir que ainda não recuperou totalmente da perda.

Após a morte de Jack, a modelo ficou hospitalizada e precisou de transfusões de sangue. Para superar esta dor, Teigen recorreu à terapia e também fez uma tatuagem para eternizar o filho em novembro de 2020.

John Legend e Chrissy Teigen casaram-se em 2013 e são pais de duas crianças: Luna, de cinco anos e Miles, de três.