Foi revelada a causa da morte do jovem ator Daniel Mickelson

O jovem ator Daniel Mickelson morreu devido a uma overdose, informa a imprensa norte-americana.

Segundo a comunicação social, a morte de Mickelson, de 23 anos, foi acidental e causada pelas drogas fentanil e cocaína.

A irmã mais nova do ator recorreu à rede social Instagram para anunciar a morte de Daniel, em julho deste ano.

Daniel Mickelson ficou conhecido pela personagem que interpretou na série televisiva Mani e também por ter participado no filme de terror indie The Killer Clown Meets the Candy Man.

O jovem tinha a ambição de ser designer de moda e antes da overdose, chegou a anunciar o lançamento da sua própria linha de roupa.

Este é mais um caso de overdose em Hollywood este ano. Recorde-se que no início de setembro, o ator da série The Wire Michael K. Williams foi encontrado morto no seu apartamento e a causa da sua morte foi o consumo de heroína e cocaína.