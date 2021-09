Vai viajar para os Açores? Arquipélago deixa de pagar testes à covid-19 feitos por laboratórios nacionais

O Governo dos Açores anunciou, esta quarta-feira, que irá deixar de pagar os testes à covid-19 feitos por laboratórios nacionais para quem pretende viajar para o arquipélago. A medida entra em vigor já no próximo mês de outubro.

"A partir do próximo mês de outubro, vão caducando as convenções que a região tem com laboratórios nacionais, que antes faziam os testes pagos pela região", explicou Clélio Meneses, secretário da Saúde, em declarações aos jornalistas.

Agora quem quiser viajar para os Açores tem três opções: “trazer testes pagos por si”, fazer um teste gratuito à chegada ou apresentar um certificado de vacinação, recuperação ou testagem.

O titular da pasta da Saúde explicou ainda que os Açores vão aceitar certificados digitais da União Europeia, certificados da Organização Mundial de Saúde ou "qualquer certificado de países terceiros, em regime de reciprocidade, ou seja, que também aceitem os certificados nacionais".

"São alterações que visam também facilitar e adequar aquilo que se passa na região ao que se vai passando no mundo, sendo que na região há um nível de vacinação que garante alguma proteção", frisou.