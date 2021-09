Dois homens detidos por atearem fogos em Albergaria-a-Velha. Um dos suspeitos é sapador florestal

Crimes ocorreram "num quadro de forte alcoolismo" e foram motivados "por anteriores e fúteis desavenças de um dos detidos com os proprietários dos bens e terrenos atingidos".





A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, dois homens, de 41 e 32 anos, pela presumível autoria de quatro crimes de incêndio e incêndio florestal, ocorridos em julho, em diversas localidades do concelho de Albergaria-a-Velha. Um dos suspeitos é sapador florestal.

Em comunicado, esta quarta-feira divulgado, a PJ revela que os incêndios ocorreram na madrugada do dia 26 de julho. “Os incêndios tiveram início através de chama direta, num contentor do lixo, num cabanal que continha armazenados fardos de palha e em dois montes de sobrantes que se encontravam no perímetro florestal”, lê-se.

Uma viatura pesada que se encontrava junto do contentor incendiado foi atingida pelas chamas, bem como uma galera localizada nas imediações de um dos montes de sobrantes.

Segundo a autoridade, “a atuação em apreço foi efetuada num quadro de forte alcoolismo e motivada por anteriores e fúteis desavenças de um dos detidos com os proprietários dos bens e terrenos atingidos”.

O detido de 41 anos exerce a profissão de sapador florestal e o de 32 anos a de operário fabril. Ambos serão presentes às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro para primeiro interrogatório judicial.