La Palma. A "Casa Esperança" não resistiu e foi engolida pela lava

Há uma semana “la casita”, uma casa que ficou rodeada por lava solidificada, na ilha de La Palma, nas Canárias, tornou-se conhecida em todo o mundo como um símbolo de “esperança” após a erupção do vulcão Cumbre Vieja. Agora desapareceu.

A imagem da “Casa Esperança” foi captada através de um drone pelo fotógrafo Alfonso Escalero, da Associated Press, que, na terça-feira, confirmou que “a pequena casa da esperança já não está lá” e que se “juntou às muitas casinhas que se encontram debaixo do cobertor do vulcão”.

“Vamos procurar outro sinal que não nos faça perder a esperança nestes difíceis para todos nós”, escreveu o fotógrafo numa publicação na página ‘I Love the World’.

A casa – situada em El Paraíso, uma das zonas mais afetadas pela lava – pertencia a Inge e Rainer Cocq, um casal octogenário da Dinamarca. Em declarações à ABC, na semana passada, a filha do casal revelou que o pai estaria a pensar em regressar à “la casita”, como a família se referia à habitação, “para avaliar a situação”.

Recorde-se que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção no passado dia 19 de setembro. O fluxo de lava estabilizou durante a última semana, mas acabou por ganhar velocidade durante a tarde de domingo. Cerca de 700 habitações já foram completamente destruídas e as autoridades estimam que os danos materiais atinjam os 400 milhões de euros.