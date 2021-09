Taça de Portugal. Restelo no centro das atenções ao receber Sporting. Benfica visita Trofa e FC Porto vai a Sintra

O sorteio da 3.º eliminatória da principal taça do futebol português ditou o regresso do Belenenses aos grandes confrontos. Benfica visita o Trofense da II Liga e o FC Porto joga com o Sintrense, do Campeonato de Portugal. Veja aqui o resultado do sorteio.





Já são conhecidos os próximos confrontos para a 3.º eliminatória da Taça de Portugal. O sorteio foi realizado esta quarta-feira e já destinou os adversários dos clubes das I Liga, II Liga, III Liga e ainda do Campeonato de Portugal.

Este ano, a principal taça do futebol português conta com os 18 clubes que elencam o principal escalão. Nesta ronda, não existem confrontos entre estas equipas, uma vez que são obrigadas a jogar fora de casa.

O desafio mais difícil calhou ao Belenenses que vai ter pela frente o campeão nacional Sporting, no Estádio do Restelo, no próximo dia 17 de outubro, data que está por confirmar pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os ‘pastéis’ subiram ao Campeonato de Portugal na última época, depois de em 2018 se terem dividido da SAD, devido a uma desavença judicial, que levou o clube a formar uma equipa que começou do zero, a jogar no último escalão nos campeonatos distritais da Associação de Futebol de Lisboa.

Em relação às restantes equipas, o Benfica vai visitar o Trofense, da II Liga, e o FC Porto desloca-se a Sintra para defrontar o Sintrense, do Campeonato de Portugal.

Já o Moitense, um dos três sobreviventes dos campeonatos distritais nesta competição, vai enfrentar no seu relvado o atual detentor do título da Taça de Portugal, Sporting de Braga.

Os outros dois clubes de nível distrital também vêm à sua frente confrontos bastante desafiantes. As Águias de Moradal, de Oleiros, Castelo Branco, vai receber o Paços de Ferreira, da I Liga, e Cinfães, de Viseu, também joga em casa contra o Farense, da II Liga.

As partidas estão agendadas para o fim de semana de 16 e 17 de outubro, porém serão confirmadas nos próximos dias pela FPF.

Resultado do sorteio

Oliveira do Hospital-Vitória SC

Felgueiras-Estoril

Rio Ave-Boavista

Belenenses-Sporting

Varzim-Marítimo

Oriental Dragon-Moreirense

Condeixa-Gil Vicente

Sintrense-FC Porto

Águias Moradal-Paços de Ferreira

Oliveirense-Portimonense

Vitória FC-Vizela

Académica-Famalicão

Berço-Belenenses SAD

Camacha-Tondela

Leça-Arouca

União de Leiria-Santa Clara

Moitense-Sporting de Braga

Trofense-Benfica

Benfica Castelo Branco-Penafiel

Feirense-Nacional

Leixões-Vilaverdense

Espinho-Caldas

Vilafranquense-Real

Cinfães-Farense

Valadares-Casa Pia

Alverca-Anadia

Mafra-União 1919

Castro Daire-Olhanense

Serpa-Covilhã

União de Paredes-Académico de Viseu

Torrense-Fafe

Louletano-Estrela da Amadora