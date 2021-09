DGS acaba com as restrições à lotação nos recintos desportivos

"A ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada do recinto".





As regras da DGS sobre competições desportivas, impostas no âmbito da covid-19, foram atualizadas esta quinta-feira, assim os recintos desportivos vão deixar de ter restrições de lotação, mas mantém-se a obrigatoriedade de certificado de vacinação contra a covid-19 e o uso de máscara.

"A ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada do recinto", lê-se na orietação das autoridades de saúde.

Recorde-se que primeiro as competições foram retomadas sem público, depois com uma lotação de um terço, que no final de agosto passou para metade, data da última atualização da DGS sobre o tema.

Com a confirmação do alívio de restrições feita pelo primeiro-ministro, várias entidades desportivas solicitaram o levantamento das restrições aplicadas aos recintos desportivos.