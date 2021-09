Já é conhecida a lista de convocados para a seleção

Fernando Santos anunciou, esta quinta-feira, os nomes dos jogadores que estão convocados para o jogo particular frente ao Qatar e para o encontro de qualificação para o Mundial 2022 frente ao Luxemburgo.

Guarda-redes: Anthony Lopes, Diogo Costa, Rui Patrício

Defesas: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Domingos Duarte, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro

Médios: João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Matheus Nunes, William Carvalho

Avançados: Bernardo Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Jota, Gonçalo Guedes e Rafa

Portugal defronta o Qatar a 9 de outubro, num encontro de preparação e três dias depois defronta o Luxemburgo, em jogo de qualificação para o Mundial 2022, ambos no Estádio do Algarve. A Seleção Nacional encontra-se na liderança do grupo A com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia.