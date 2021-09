Motorista de Ronaldo não conseguiu abastecer Bentley depois de esperar quase sete horas

A crise de combustíveis no Reino Unido está a afetar de forma muito significativa a população residente no país e Cristiano Ronaldo não é exceção.

O motorista do jogador português do Manchester United foi visto na fila para pôr combustível, mas passadas seis horas e 40 minutos, segundo o Daily Mail, abandonou o local sem ter conseguido abastecer o Bentley de CR7.

"Mesmo com todo o dinheiro do Ronaldo, ele está no mesmo barco que nós", comentava uma pessoa ao The Sun, sublinhando que também o jogador pode ficar sem ter como se deslocar por não conseguir abastecer os seus carros. CR7 “pode ficar preso em casa como todos nós, se a situação continuar assim", afirmou.

Sublinhe-se que o Reino Unido está a braços com crise de combustíveis, que atingiram esta semana o preço mais alto dos últimos oito anos.