30 de setembro 2021

Horas depois da suspensão da tutela, Britney Spears publica vídeo a pilotar avião

A juíza do caso da príncesa da Pop decidiu suspender, esta quarta-feira, a tutela do pai, Jamie Spears, que durava há mais de 13 anos. Até ao final do ano, Britney poderá ficar totalmente livre.