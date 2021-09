GNR 'apanha' homem a agredir ex-namorada com duas tesouras

Um homem de 35 anos foi detido, na terça-feira, por violência doméstica, na localidade de Lourosa.

Em comunicado, esta quinta-feira divulgado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) releva que “na sequência de uma denúncia de uma alegada situação de violência doméstica”, os militares “deslocaram-se de imediato para o local, onde presenciaram o suspeito a injuriar e a agredir fisicamente a vítima, sua ex-namorada de 35 anos, com recurso a duas tesouras, motivo que levou à sua detenção em flagrante e à apreensão dos objetos”.

A GNR apurou ainda que o suspeito tem exercido violência física e psicológica sobre a vítima, durante o último ano, “ameaçando-a constantemente” e “causando-lhe medo e insegurança”.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários de Lourosa.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar sobre qualquer forma ou meio com a vítima, proibição de permanecer ou frequentar os locais onde a vitima se desloque, mantendo sempre um distanciamento mínimo de 500 metros e proibição de usar, adquirir ou deter qualquer arma ou qualquer objeto com potencial para ser usado como meio de agressão.