"Grande entrega e determinação". António Costa felicita seleção nacional de futsal

O primeiro-ministro, António Costa, recorreu à rede social Twitter para felicitar a seleção nacional de futsal pela passagem à final do Mundial da Lituânia. O chefe de Governo destacou “a grande determinação” da equipa e desejou “muita força” para o jogo de domingo.

“Estamos na final! Parabéns à seleção nacional de Futsal que hoje garantiu uma presença, inédita, numa final do campeonato do mundo da modalidade”, começou por dizer no Twitter.

“Grande entrega e determinação. Agora, muita força para domingo”, acrescentou.

Estamos na final! Parabéns à @selecaoportugal de Futsal que hoje garantiu uma presença, inédita, numa final do campeonato do mundo da modalidade. Grande entrega e determinação. Agora, muita força para domingo.#FutsalWC #VamosComTudo — António Costa (@antoniocostapm) September 30, 2021

A final do campeonato do mundo realiza-se no próximo domingo e a equipa irá defrontar a campeã Argentina.