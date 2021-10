Sindicato de professores convoca greve na segunda-feira

O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) anunciou, na quinta-feira, a realização de uma greve nacional dos professores, pretendendo exigir a retoma das negociações com o Ministério da Educação em relação à situação profissional desse setor.

Júlia Azevedo, presidente do SIPE, acusa “dois anos de silêncio” por parte do Ministério. A avaliação e progressão na carreira docente, a aposentação, os concursos de professores e as alegadas ultrapassagens de professores com o mesmo tempo de serviço no momento das colocações nas escolas são os assuntos que o sindicato quer trazer à mesa de negociações com o Ministério, antevendo-se “uma grande adesão por parte dos professores a esta greve nacional”.

O arranque das conversas entre o Ministério e os sindicatos do setor estava previsto acontecer ainda este ano, com vista à revisão das regras dos concursos de professores, entre outros assuntos. Durante esta semana, o Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução que exige o fim dos obstáculos à progressão de docentes para o 5.º e 7.º escalões dos 10 existentes.

A mobilização nacional da próxima segunda-feira junta-se a uma outra manifestação agendada para o dia 5 de outubro, quando se celebra o Dia Internacional do Professor.