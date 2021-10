Prémio Carreira. Altice Portugal premeia Tim dos Xutos & Pontapés

O presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, atribuiu, pela primeira vez, o Prémio Carreira a António Manuel Lopes dos Santos, mais conhecido por Tim, baixista e vocalista dos Xutos & Pontapés.

Com 46 anos de carreira, Tim é um dos fundadores da icónica banda Xutos & Pontapés. Ao longo destes anos tem vindo a ser reconhecido como uma figura nacional que se destaca pelo esforço e excelência na área da música portuguesa. E foi com base nestas premissas que Alexandre Fonseca o distinguiu e o homenageou com o Prémio Carreira, o primeiro galardão atribuído pela Altice Portugal, em Portugal.

Para Alexandre Fonseca, presidente Executivo da Altice Portugal, não há dúvidas que “o Tim é uma figura incontornável da música portuguesa, não de agora, não do passado, mas de sempre. O Tim e os Xutos & Pontapés, bem como os outros projetos em que ele tem estado presente, são transversais a um conjunto de gerações, são ícones da música portuguesa e a música portuguesa é também um dos grandes pilares da nossa cultura”.

O responsável acrescenta ainda que o músico “representa essa perseverança, essa continuidade, representa muito do nosso imaginário, da minha geração, mas também das gerações mais jovens e até das mais antigas. Como tal, a criação deste novo prémio e a sua atribuição ao Tim não podia deixar de acontecer”, justifica ainda Alexandre Fonseca, garantindo acreditar que o vocalista dos Xutos & Pontapés “por todo o trabalho que tem feito, merecia este reconhecimento”.

Já o músico também se mostrou muito satisfeito pela distinção recebida. “Estou muito orgulhoso por se tratar de um prémio importante. Sinto também uma grande gratidão por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, não só pelos meus companheiros de banda, como todas as pessoas com quem tenho trabalhado na música, na comunicação, nos palcos, por este país fora, onde temos tentado transformar, à semelhança da Altice Portugal, um país escuro e cinzento numa coisa mais bonita e mais feliz. Este é um reconhecimento que me satisfaz bastante”, detalhou.

Recorde-se que o Prémio Carreira é um prémio atribuído pelo presidente Executivo da Altice Portugal e tem como principal objetivo distinguir uma figura nacional pela sua permanente dedicação, mérito, excelência e contributo para diferentes áreas fulcrais da sociedade civil.

Consciente da importância do apoio à cultura, nas suas variadas expressões, desde a música, ao cinema, passando pela arte, património ou desporto, a Altice Portugal tem vindo a apoiar projetos e iniciativas que evidenciam a sua forte ligação ao País, à língua portuguesa e aos símbolos patrióticos nacionais.