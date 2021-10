Efemérides de 1 de Outubro

331 a.C. Alexandre, o Grande derrotou há 2352 anos Dario III na Batalha de Gaugamela, provocando a queda do Império Aquemênida (o 1º Império Persa).

1774 O Marquês de Pombal (1699-1782), chefe dos governos de D. José (que reinou entre 1750-77) publicou há 247 anos o decreto que interditou a Inquisição portuguesa (que estava em Lisboa por um compromisso de casamento assinado por D. Manuel I com os Reis Católicos de Espanha em 1496).

1908 O Ford T, primeiro automóvel produzido em série, começou a ser vendido nos EUA há 113 anos.

1914 Desembarcou em Moçâmedes há 107 anos a primeira expedição a Angola, comandada pelo coronel Alves Roçadas (1865-1926).

1936 O líder da revolta antidemocrática espanhola Francisco Franco (1892-1975), foi nomeado Chefe de Estado, no princípio da Guerra Civil.

1949 Mao Tsé-Tung (1893-1976) proclamou há 72 anos a criação da República Popular da China, depois de a Grande Marcha dos comunistas por si encabeçados varrer o país.

1969 O Concorde, avião resultado de uma parceria franco-britânica (Aerospatiale mais BAC- Britishn Aircraft Corporation, e fora de produção e acção por causa de um desastre) produzido entre 1965-78, atravessou a barreira do som há 52 anos pela primeira vez.

1970 Foi criada há 51 anos, na clandestinidade, a Comissão Organizadora da CGTP-Intersindical, com base nos sindicatos dos Caixeiros, do Pessoal da Indústria, dos Operários Metalúrgicos e dos Empregados Bancários.

1979 Entrou em vigor há 42 anos o Estatuto do Jornalista, Lei 62/79, de 20 de Setembro.

1993 A estátua de D. Afonso Henriques, da autoria do escultor José Cutileiro foi colocada nos jardins do Palácio de Versalhes há 28 anos.

2015 O ministro do Interior alemão exigiu há 6 anos aos refugiados que passassem a respeitar a cultura e as leis dos países de acolhimento.

2017 A Polícia Nacional e a Guarda Civil invadiram há 4 anos assembleias de voto de Barcelona para impedir o referendo sobre a independência da Catalunha, originando momentos de tensão com as pessoas concentradas no exterior e um grande problema para resolver em Espanha.

2020 Uma assessora da Casa Branca dos EUA, ainda no tempo de Trump (considerado o negacionista-mor), há 1 ano, testou positivo para a COVID-19.