Homem detido por abusar sexualmente de criança durante três anos em Coimbra

Jovem de 24 anos "aproveitou-se da relação de confiança que mantinha com a família da vítima".





A Polícia Judiciária deteve um homem, de 24 anos, por vários crimes de abuso sexual de uma criança, atualmente com dez anos, cometidos durante três anos, em Coimbra.

"O arguido aproveitou-se da relação de confiança que mantinha com a família da vítima para, de forma reiterada, e durante cerca de 3 anos, abusar sexualmente da mesma, uma menina, atualmente com 10 anos de idade", lê-se no comunicado da PJ.

O homem já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.