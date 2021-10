Detido homem que regressou a bar armado com espingarda e que atingiu uma pessoa em Setúbal

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, por fortes indícios, um homem de 28 anos de idade pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em Setúbal.

De acordo com um comunicado da PJ, o delito ocorreu a 26 de setembro, quando o suspeito, depois de ter abandonado um bar para ir buscar a arma do crime, “por motivos completamente fúteis”, regressou ao local e perseguiu a vítima a pé, disparando, com uma espingarda, na sua direção. O homem atingiu as “costas, nádegas e coxas” da vítima.

O detido, com antecedentes criminais, encontrava-se em fuga desde o sucedido e foi localizado através de uma outra investigação levada a cabo pela autoridade, que estava a analisar um crime de roubo com recurso a arma de fogo.

No primeiro interrogatório judicial, o homem de 28 anos ficou sob a medida de coação de prisão preventiva.

Agora, a PJ irá continuar com a investigação para apurar outras participações do suspeito em outros crimes.