Espanha. 'Colchoneros' à procura de lucrar

O Barcelona vai de mal a pior, e a derrota na Luz por 3-0, a contar para a Liga dos Campeões, terá sido mais um prego num já deformado caixão blaugrana. Zero pontos marcados na liga milionária, até agora, e três empates na liga espanhola, são um registo que reflete a clara crise por que está a passar o clube catalão.

No sábado, o emblema treinado por Ronald Koeman, o técnico holandês que tem sido alvo de críticas, e que conseguiu assegurar o seu lugar, pelo menos até à hora de início deste jogo, dirige-se à capital espanhola, para enfrentar os campeões em título do Atlético de Madrid, onde milita o português João Félix.

O mesmo Atlético de Madrid que venceu o AC Milan na mais recente jornada da Liga dos Campeões, por 2-1, mas que sofreu uma derrota, na sétima jornada da liga espanhola, frente ao Alavés, por 1-0. Desta forma, Atlético e Barça encontram-se num momento em que tiveram resultados mistos nos seus últimos confrontos, o que deixa tudo em aberto.

Na liga espanhola, as duas equipas distam apenas dois pontos, mas é preciso ter em conta que os catalães têm um jogo em falta. Assim sendo, estará no maior dos interesses dos colchoneros vencer a partida no Wanda Metropolitano e dilatar a vantagem frente aos blaugrana.

Este jogo será também o palco de um confronto entre dois jogadores que descansam sob a asa de Jorge Mendes. João Félix, do lado do Atlético de Madrid, e Ansu Fati, que regressou recentemente de um hiato de 10 meses, do lado do Barcelona, e que pareceu não ter perdido a genica do jogo, após marcar o terceiro golo da partida frente ao Levante, que os catalães venceram por 3-0.

Em inglaterra, reds e citizens lutam pelo topo É impossível fazer uma análise dos jogos de futebol europeus sem abordar a liga inglesa, e este fim de semana trará um dos duelos mais interessantes deste que muitos consideram ser o campeonato de futebol mais intenso do mundo.

O Liverpool de Diogo Jota – que bateu recentemente o FC Porto, no Dragão, por uns estonteantes 1-5 – vai enfrentar, no domingo, o Manchester City dos portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias.

Apenas um ponto separa as duas equipas na classificação geral da Premier League, onde a derrota dos citizens frente ao Tottenham Hotspur de Nuno Espírito Santo, logo na primeira jornada da liga, continua a pesar e a tornar difícil o objetivo de chegar ao topo da tabela.

No domingo, em Anfield Road, a equipa de Jota, que ainda não sofreu uma única derrota nesta temporada, lutará por dilatar a sua distância perante o Manchester City, ao passo que os azuis-celestes treinados por Pep Guardiola irão querer aproveitar a oportunidade para ultrapassar os reds na classificação geral.