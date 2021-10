Portal gerido pelo Governo expôs dados pessoais de dezenas de cidadãos

Dezenas de dados pessoais de cidadãos particulares estiveram expostos no portal BASE, o site do Governo onde estão publicados todos os contratos públicos, avança o jornal Expresso.

O site, da responsabilidade do Ministério das Infraestruturas, ficou indisponível após o confronto do jornal. “Foi detetado o problema e o portal já se encontra bloqueado. Está-se a tentar resolver a situação e o portal voltará a estar ativo quando estiverem reunidas as condições de segurança”, explicou fonte do Governo.

Os contratos publicados depois de 2018 – ano em que entrou em vigor o Regulamento Geral de Proteção de Dados – só regressam ao portal depois de estarem devidamente protegidos. Já os contratos com datas anteriores a 2018, vão regressar ao mesmo tempo, mas com todos os dados pessoais visíveis.