Bispo das FA: "A Igreja, as Forças Armadas e de Segurança foram decisivas"

Num recanto do gabinete, mostra-nos a imagem de Nossa Senhora do Mar, Nossa da Senhora do Ar, de S. Miguel Arcanjo – padroeiro da PSP. E ainda Nossa Senhora do Carmo, que protege a GNR, São Nuno e S. Jorge, padroeiro do Exército. «É a minha tropa», sorri D. Rui Valério, bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança desde outubro de 2018. Na sala há livros, as insígnias militares na parede, recordações de missões à civil e como capelão militar e um camuflado pendurado, para quando é preciso. Fez a recruta no Hospital da Marinha, mas o chamamento para a oração e forma de estar na vida viveu-o aos sete anos, no Hospital Universitário de Coimbra, onde esteve internado largos meses. Hoje com 56 anos, o primeiro padre português da congregação dos missionários monfortinos a ser elevado a bispo quis continuar a viver com os irmãos na comunidade que o acolheu nos anos 90, na Póvoa de Santo Adrião, pondo de parte a hipótese de se instalar na casa de bispo em Lisboa. No prédio em plena zona urbana, está no seu ambiente, embora a agenda e a assistência religiosa a um universo de 300 mil militares e polícias – ativos, na reserva e na reforma – o leve a percorrer o país. Acorda cedo e depois da oração e meditação corre uma hora por dia, porque é preciso cuidar do espírito e do corpo, diz. Sobre as polémica em torno da sucessão do Chefe do Estado-Maior da Armada, diz que acompanha com tranquilidade: «À política, o que é da política».

Há três anos disse que não sabia por que é que o Papa Francisco o tinha escolhido para bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança. Já tem uma resposta?

Cada vez para mim é um enigma maior. Nunca temos a resposta concreta e profunda sobre quais são as verdadeiras e reais intenções quando pensam no nosso nome.

Era padre aqui na Póvoa de Santo Adrião, cheio de ocupações.

Sim, um padre feliz, tal como hoje sou um bispo feliz. Na altura era um padre duplamente feliz porque estas comunidades me davam a oportunidade para realizar aquilo que mais me enche, desde logo a oportunidade de ter uma vida de oração, seja a oração pessoal, seja a oração comunitária. Depois porque é uma comunidade onde é já assumido que a oração é primordial em qualquer caminhada. É uma comunidade que me espicaça para estar presente, que tem sede de aprofundar.

E um dia tocou o telefone. Foi o Papa Francisco a ligar?

Não foi, mas foi quase (risos). Foi D. Manuel Clemente, que me convocou para comunicar esse desejo do Papa Francisco. Há alguma diferença entre o Papa Francisco e o D. Manuel Clemente, mas ambos são bispos de grandes dioceses e importantíssimas capitais.

Pensou que ia ficar sem tempo para as outras coisas que gosta de fazer? Já me contou que tenta correr uma hora por dia.

Na altura não pensamos nisso. O que sobressai é que a escolha de alguém para Bispo insere-se num caminho de servir a Igreja, servir o mundo e servir Jesus Cristo. D. Manuel Clemente criou esse ambiente espiritual, não foi nada burocrático. Portanto, aquilo que à partida podia suscitar uma reação de um certo temor pela grandeza da responsabilidade, pela complexidade, foi ultrapassado pelo sentido do serviço, que me deu uma tranquilidade que depois foi o que ficou como meu lema: «Nas Tuas Mãos». Percebemos que não somos que simples trabalhadores nesta vinha do Senhor e o verdadeiro guia é Jesus Cristo.

Tornou-se bispo de quantos homens e quantas mulheres?

O que está estabelecido é que são os militares e elementos das forças de segurança no ativo, na reserva, na reforma e respetivos familiares. Andará à volta de 300 mil pessoas. O bispo não está sozinho, neste momento temos 40 a 45 capelães, contando com capelães na reforma e pontualmente a colaboração de capelães civis, que nos dão uma imensa ajuda. A missão da assistência religiosa nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança tem diferentes dimensões. A dimensão espiritual e religiosa é a fundante mas depois existe o acompanhamento das famílias, da própria caminhada existencial que cada um está a fazer, por muito distraído que ande, e que por vezes só toma consciência dessa caminhada existencial humana de aprofundamento quando há situações limite.

