Wendell estreia-se a marcar e sela vitória dos dragões contra Paços de Ferreira

A equipa da capital do móvel foi a primeira a inaugurar o marcador. Luis Díaz e Wendell foram jogadores que concretizaram a reviravolta. Avançado Taremi foi expulso no último minuto.





O FC Porto venceu por 2-1 o Paços de Ferreira e isolou-se provisoriamente no segundo lugar da Liga Bwin na oitava jornada.

A equipa de Sérgio Conceição foi surpreendida aos 19' com um golo de Nuno Santos, mas ainda conseguiu igualar a partida antes do intervalo aos 44' com um remate de Luis Díaz.

Foram precisos poucos minutos para os dragões ficarem por cima do marcador. Aos 52', o brasileiro Wendell estreou-se a marcar pela equipa azul e branca, selando assim o resultado final do confronto.

Ainda no último minuto de compensação, o avançado Taremi foi expulso aos 90'+5 por simular grande penalidade aos olhos do árbitro Manuel Mota.

Agora, FC Porto soma no total 20 pontos - menos um do que o Benfica e mais três em relação ao Sporting (ambas as equipas ainda vão jogar nesta jornada) e guarda segundo lugar. Já o Paços de Ferreira tem nove pontos e está por enquanto no nono lugar do campeonato.