Arouca tentou travar Sporting, mas Nuno Santos garante vitória dos leões

Sporting junta-se ao FC Porto com os mesmos pontos no segundo lugar da Liga Bwin ao vencer o Arouca por 1-2, este sábado. Ambos estão a um ponto do líder Benfica, que vai jogar amanhã frente ao Portimonense.

O campeão nacional estreou o marcador aos 14' com um golo de Matheus Nunes, mas pouco depois do início da segunda parte, aos 51', o Arouca surpreendeu os leões ao empatar o jogo por intermédio de Oday Dabbagh. No entanto, Nuno Santos precisou apenas de três minutos para selar o resultado final da partida.

O Sporting é uma das três equipas invictas do campeonato, ao lado do Benfica e do FC Porto, e colou-se ao segundo lugar, como os dragões que também venceram o Paços de Ferreira por 2-1 nas Antas. Agora, a equipa de Ruben Amorim tem 20 pontos, menos um em relação ao rival lisboeta. Já o Arouca, que não vence há cinco jogos, está em 16.º e é antepenúltimo classificado, com cinco pontos.