Audiências: TVI já está taco a taco com a SIC

Se a SIC é líder há 32 meses consecutivos – já a contar com os resultados oficiais do mês de setembro –, é verdade também que a TVI está cada vez mais próxima e a distância de liderança entre as duas encurta-se com o passar dos meses.

A título de exemplo, na passada quinta-feira, as duas estações empataram a batalha de audiências, tendo conseguido um share igual de 18,9%. Neste dia, destaca a estação de Queluz, o destaque foi para o Jornal da 8, o Big Brother e o Festa é Festa, este último o programa mais visto do dia.

No que diz respeito ao mês de setembro, a estação de Paço de Arcos continua a receber o primeiro lugar. Nos dados ontem divulgados, a SIC_revela que conseguiu, nesse mês, um share de 18,7%. No balanço desse mês, diz a estação, liderou em prime time com Jornal da Noite, Amor, Amor e A Serra e o Jornal da Noite foi o programa de informação mais visto. Acrescenta ainda que lidera no horário das 19h, aos dias úteis com destaque ainda para os programas Casa Feliz e Júlia que mantiveram a liderança.

A TVI ficou muito próxima, com um share de 17,4%. Feitas as contas, a SIC caiu -0.3% face ao mês de agosto e, no sentido inverso, a TVI cresceu 1%.

Apesar de, ao fecho desta edição, a TVI ainda não ter dado a conhecer os seus números – que permitiriam fazer uma análise mais detalhada à proximidade das duas estações – os dados mais recentes mostram mesmo que os canais estão mesmo cada vez mais próximos. Na média da última semana, o avanço na GFK – que mede as audiências – só está em 0,6% (SIC com 18,8% e TVI com 18,2%). Aliás, a SIC tem perdido vários dias com especial destaque para o último sábado (25 de setembro) em que a TVI liderou com 19,4% contra SIC (16%) num dia em que a SIC perdeu todas as suas apostas de grelha como a entrevista com Francisco Pinto Balsemão, Marco Paulo e até Ricardo Araújo Pereira contra a novela Festa é Festa.

Além desse sábado, a estação de Mário Ferreira voltou a ser líder na passada terça-feira. A SIC_não resistiu à Liga dos Campeões e foi atirada para segundo lugar, tendo terminado o dia com 18,4% de share contra os 20,4% da TVI.

Nesse dia, o programa mais visto foi o jogo entre o FC Porto e o Liverpool, da TVI, com 1 milhão 601 mil e 700 telespetadores. Seguiu-se Festa é Festa, também da TVI e o último lugar do pódio pertence à SIC: o Jornal da Noite. Ainda assim, importante referir que vários programas da estação de Paço de Arcos estiveram à frente nesse dia como Linha Aberta, Júlia ou Primeiro Jornal.

Autárquicas

O dia de autárquicas foi vencido pela SIC_no que às eleições diz respeito mas a estação de Paço de Arcos não liderou o dia todo. Segundo as contas da Universal McCann, «a SIC foi a estação vencedora do dia das eleições autárquicas, num dia marcado por várias surpresas eleitorais que se registaram em diversos pontos do país». No total do dia a estação conseguiu um share de 17,5%, com uma audiência média de 432 mil.

Já a TVI, «posicionou-se na segunda posição dos mais vistos do dia, tendo atingido um share de 15,8%», conseguindo uma audiência média de 391 mil espetadores.

Mas a noite não foi igual para os dois canais. Enquanto a SIC_decidiu manter a noite eleitoral, a TVI avançou com o programa Big Brother a partir das 22h e «aqui, a TVI liderou com um share de 20,4%, estando a SIC a 2,9 pontos percentuais, com 17,5%».